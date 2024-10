Jeda a Sampnews24: «Favorita per lo Scudetto? Scelgo loro! La Nazionale...»

Jeda a Sampnews24. Le parole in esclusiva dell’ex calciatore del Cagliari sulla potenziale lotta scudetto di quest’anno

Jeda, ex attaccante di squadre come Cagliari, Lecce e Rimini, ha parlato in esclusiva ai microfoni di SampNews24. Queste le sue dichiarazioni sulla lotta Scudetto: per lui non c’è il Milan.

Chi è, secondo lei, la favorita per lo Scudetto?

«Per me la favorita continua a essere l’Inter, senza dubbio. Ma occhio al Napoli di Conte: mi piace molto, e penso che darà parecchio fastidio.»

Infine, una domanda sulla Nazionale italiana: cosa ne pensa delle convocazioni di Spalletti per gli impegni di questa sosta?

«Credo che la Nazionale azzurra abbia bisogno di programmazione e soprattutto tempo, che purtroppo non c’è. Bisogna dare al Commissario Tecnico il tempo di provare più giocatori, così da capire chi è da Nazionale e chi, invece, no».