Mercato Milan, Jacobelli SICURO: «Dopo Emerson Royal, i rossoneri stanno per chiudere per LUI». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW della corsa Champions della prossima stagione, facendo un focus sul mercato Milan. Di seguito le parole del giornalista:

PAROLE – «In questo momento c’è solo una squadra che si stacca dalle altre ed è l’Inter. Dal secondo al quinto posto è difficile, il Milan sta per chiudere Fofana dopo Emerson Royal, Pavlovic e Morata. La Roma sta conducendo una campagna interessante che va seguita fino in fondo, sono curioso di capire se Dybala possa restare o partire. Il Napoli è molto interessante ma deve sciogliere il nodo Osimhen, Lukaku può arrivare lo stesso ma Conte sta già spingendo. L’Inter ha rinnovato Lautaro fino al 2029, la nuova proprietà è molto solida, ha rinnovato l’allenatore, ha resistito alle sirene di mercato e preso giocatori importanti. Rispetto alle altre la squadra campione in carica ha un grande vantaggio, segue un copione collaudato e si è rinforzata. Per gli altri posti bisogna aspettare la fine del mercato».