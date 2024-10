Jacobelli commenta la stagione rossonera fin qui: «Discontinua e altalenante! Troppo presto per esprimere un giudizio definitivo» . Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Milannews24.com, Xavier Jacobelli ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo l’inizio stagione del Milan.

PAROLE – «Direi discontinua e altalenante. Lo dimostrano i risultati in campionato e la falsa partenza in Champions League nonostante la situazione sia ancora recuperabile perché ci sono ancora 6 partite da disputare. Credo che tutto questo dovesse essere messo in preventivo. Quando si cambia l’allenatore e quando alcuni giocatori accusano le fatiche della stagione precedente – mi riferisco in particolare a Theo Hernandez che è stato lo stakanovista della Francia e Leao – io credo che si troppo presto per esprimere un giudizio che suoni definitivo sul rendimento del Milan. Siamo alla vigilia dell’ottava di campionato e la settimana prossima tornerà la Champions League. E’ importante che adesso il Milan riprenda il filo del discorso che è iniziato vincendo il derby e battendo il Lecce con quei 3 gol segnati in 5 minuti. E che si è interrotto in Champions e a Firenze».

L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24.COM.