Champions League, Zazzaroni indica l’italiana favorita

Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha indicato la propria italiana favorita per raggiungere la finale di Champions League

Ospite a Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato delle tre squadre italiane, tra cui il Milan, impegnate in Champions League:

«Credo che l’Inter abbia una grande opportunità di arrivare in finale, anzi per me è la favorita tra le italiane. Ma se poi arriva quinta e perde in finale? Vanno nel fumo 70-80 milioni di euro».