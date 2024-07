Iuliano ELOGIA il Milan: «Complimenti per l’acquisto di Morata». Poi il pronostico sulla Serie A. Le parole e le dichiarazioni

L’ex calciatore Iuliano ha parlato dell’acquisto del mercato Milan Morata e ha fatto un pronostico sulla prossima Serie A a TuttoJuve.

PAROLE – «Inter ancora favorita? Si, è la squadra campione d’Italia e quella più forte che gioca meglio. Il gruppo è ormai insieme da tanti anni, è logico che siano quelli da battere. C’è da valutare il Milan, ancora da lavori in corso, per il quale non ho ben capito il tipo di progetto. Ho qualche dubbio, ad esempio cercavano un tipo di attaccante e poi ne hanno preso un altro. A me Morata piace da impazzire, lo reputo un grande centravanti e lo avrei voluto nuovamente alla Juve. È un professionista esemplare, uomo spogliatoio, faccio i complimenti ai rossoneri per l’acquisto».