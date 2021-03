Italia un po’ arrugginita, ma la maledizione Bulgaria non c’è più

Seconda vittoria per l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ma anche in Bulgaria la prova è stata a lungo piuttosto opaca

Italia vincente, in fondo è la cosa più importante. Nel prevedibile testa a testa con la Svizzera per l’accesso diretto alla kermesse iridata, sarà infatti fondamentale non smarrire punti per strada.Missione dunque compiuta nella storicamente inespugnabile Sofia, che finalmente la nostra Nazionale ha saputo conquistare dopo sei tentativi a vuoto.

Non c’è stato, però, un evidente salto di qualità rispetto all’identico 2-0 esibito contro la Nord Irlanda. Se non forse nei minuti conclusivi, quando il gioiello di Locatelli ha effettivamente affossato il morale dei padroni di casa e sciolto le gambe degli Azzurri che di colpo hanno ritrovato quella brillantezza che sembrava perduta.

