Italia Portogallo U17 3-0, gli Azzurrini scrivono la STORIA: Camarda, Sala, Liberali e Longoni sul tetto d’Europa. Il resoconto del match

L’Italia Under 17 scrive la storia e conquista l’Europeo di categoria per la prima volta nella storia! Vittoria netta degli Azzurrini che battono 3-0 in finale il Portogallo grazie alla doppietta di Camarda e il gol di Coletta.

Salgono sul tetto d’Europa ben 4 giocatori del Milan Primavera: Longoni (che ha saltato le ultime due partite per infortunio), Sala, Liberali e Camarda. Un successo storico per la nostra Nazionale guidata da Massimiliano Favo.