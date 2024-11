Italia Francia, inno ospite fischiato: cosa è successo a San Siro prima del match

Italia Francia, fischiato a San Siro l’inno della Nazionale guidata da Didier Deschamps: cosa è successo a San Siro prima del match

Bordate di fischi di San Siro, stadio di Milan e Inter, al suono della Marsigliese prima del calcio d’inizio di Italia-Francia, ultima partita di Nations League.

Molti i fischi e i buu all’inno francese, coperti in parte dagli applausi dei calciatori e del resto del pubblico, che però non è riuscito a coprire del tutto il comportamento indecente di alcuni tifosi italiani. Prima del calcio d’inizio molti fischi anche per il rossonero Theo Hernandez, il nerazzurro Marcus Thuram e l’ex Juve Adrien Rabiot.