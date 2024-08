Inzaghi ESULTA: «Siamo l’Inter e vogliamo VINCERE sempre. Dobbiamo guardare a noi, le altre squadre…». Le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Lecce, Simone Inzaghi ha parlato così della lotta scudetto che coinvolge sicuramente anche il Milan.

FAME – «Quella ci vuole sempre, ma ero abbastanza tranquillo. I ragazzi si stanno allenando bene. A Genova secondo me avevamo fatto una buona gara, c’erano stati dei segnali. Questa settimana non c’era contentezza, siamo l’Inter e vogliamo sempre vincere. Il Genoa aveva messo un’ottima partita in campo. Il pareggio chiaramente non ci soddisfaceva».

INSIDIE – «Noi dobbiamo guardare a noi. Vediamo che le altre si stanno rinforzando e avranno gli stessi nostri obiettivi. Il calcio d’agosto è difficile perché giochiamo a temperature altissime. Devi faticare per vincere, lo stiamo vedendo. Noi abbiamo faticato con Genoa e lecce, ma abbiamo fatto due ottime gare».