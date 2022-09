Inzaghi: «Il Derby ci ha deluso, ora la svolta»

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Il tecnico è tornato ad analizzare il Derby perso contro il Milan

Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei temi della partita tra Inter e Bayern Monaco.

«Sarà importantissimo averli allo stadio. Domani saranno di grandissimo aiuto, sappiamo l’avversario che incontriamo, che forza ha. Il girone è molto, molto competitivo, domani deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby».

SVOLTARE «Le sconfitte devono diventare delle opportunità, chiaramente quella di sabato l’abbiamo analizzata. Ci sono stati momenti in cui abbiamo fatto meglio, ma siamo riusciti solo a fare due gol. Fino all’1-1 eravamo in controllo, poi c’è stato il passaggio a vuoto; sul 3-2 avremmo meritato il pari per quanto creato. In questo momento è così, dobbiamo lavorare di più, io in primis».

