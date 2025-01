Inter Milan, i rossoneri sono ad un passo dalla storia: c’è un motivo in più per vincere la Supercoppa Italiana. Il confronto

Il Milan ha un motivo in più per battere l’Inter e vincere la Supercoppa Italiana. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, infatti, in caso di successo per i rossoneri sarebbe il cinquantesimo trofeo in bacheca, scrivendo un’altra pagina di storia.

Fino a questo momento il Milan ha vinto infatti 19 scudetti, 5 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane, 7 Champions League-Coppe dei Campioni, 5 Supercoppe Europee, 2 Coppe delle Coppe, 3 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club. L’Inter, invece, vanta 46 titoli in bacheca e vorrebbe accorciare ulteriormente sui cugini dopo aver conquistato la seconda stella nella passasa stagione.