Inter Milan, Costacurta NON HA DUBBI: «La differenza nel club rossonero l’ha fatta LUI rispetto a Loftus-Cheek»

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta ha parlato così di Inter-Milan, derby vinto 1-2 dal club rossonero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Mi sembra una squadra molto emotiva, questa vittoria potrebbe portare veramente a credere in questo progetto. Mi sembra una squadra sensibile alle partite: in certe riuscirà ad essere attenta come oggi, in altre un po’ meno. La differenza sta nell’atteggiamento tra Abraham e Loftus-Cheek».