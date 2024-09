Inter Milan, Compagnoni SPIEGA: «VITTORIA di Fonseca ma sul futuro ho QUESTO dubbio»

Inter-Milan, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così del derby:

PAROLE – «Sicuramente è stata la vittoria di Fonseca, ha avuto coraggio ed è stato premiato. Mi è piaciuta la coppia Morata-Abraham. È un sistema di gioco molto offensivo che il Milan può riproporre in stagione, ma non so se con continuità: comporta un sacrificio e un’applicazione… bisognerebbe essere dei robot. Per dieci undicesimi questa squadra è adatta a sostenere questo sistema di gioco. Dico dieci perché Leao non ce l’ha proprio nelle caratteristiche, nonostante ieri ci abbia messo impegno».