Inter Milan, i migliori del derby che è valso la Supercoppa Italiana: il quotidiano non ha dubbi

Inter Milan, La Gazzetta dello Sport ha scelto i due migliori della finale di Supercoppa Italiana

Due successi nelle prime due uscite con il Milan per Sergio Conceicao. Prima la Juventus e poi l’Inter per vincere la Supercoppa Italiana. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha decretato i due migliori del derby andato in scena a Riyad: premiato proprio il tecnico portoghese insieme a Rafael Leao:

CONCEICAO, VOTO 8 – «In partita da subito, si arrabbia con l’arbitro e chiede pressione alta. Con i cambi dà la scossa: chiude con il 4-2-4 e firma una rimonta clamorosa. Applausi».

LEAO, VOTO 8 – «Dentro dopo il 2-0, cambia il match. Accelera e si prende la punizione dal limite del 2-1. Mette il piede nel 2-2 e firma l’assist del 3-2. Bentornato».