Inter-Milan, Marcolin commenta: «Inzaghi e Conceiçao, differenze e punti in comune»

Le parole di Dario Marcolin, ex calciatore, sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter-Milan. Tutti i dettagli in merito al derby

Dario Marcolin oggi è una delle voci di Dazn. Nel 2000 era insieme a Simone Inzaghi e Sergio Conceiçao parte di quella Lazio che ha vinto lo scudetto. Ha raccontato ieri su La Gazzetta dello Sport come vede il derby di Supercoppa tra Inter e Milan.

CHE GARA SARA’ – «Partiamo dalla trama: appassionante, apertissima, sarà una partita equilibrata. Il titolo potrebbe essere “Un affare di famiglia”, perché calcisticamente parlando Simone e Sergio sono figli dello stesso pare. Da Eriksson Inzaghi ha ereditato la gestione del gruppo: grandi campioni, tutti partecipi. All’Inter non ci sono scontenti, come nella nostra Lazio. Per Conceiçao direi l’importanza degli esterni da uno contro uno: nel suo calcio sono fondamentali, come lo erano lui e Nedved per Eriksson».