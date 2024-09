Inter Milan, anche Giroud ESULTA con i rossoneri: il messaggio social dell’attaccante DEDICATO a un giocatore in particolare

Inter Milan ha visto trionfare i rossoneri e di derby vinti ne sa qualcosa Giroud: il messaggio social del francese

La sconfitta dell’Inter, la vittoria del Milan. Il derby è tornato a sorriedere ai rossoneri dal lontano settembre 2022. In quell’occasione finì 3-2 per i ragazzi di Pioli e firmare il tabellino fu anche Olivier Giroud. Il francese ha lasciato Milano quest’estate ma rimane vicino ai colori della maglia e ai suoi ex compagni. Per questo motivo ha condiviso sui social un messaggio per l’amico Matteo Gabbia, marcatore decisivo di ieri sera.

Nella foto postata sulle ‘storie’ Instagram, l’esultanza del difensore centrale sotto la Curva Sud e una scritta: “Sempre Milan”.