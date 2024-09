Inter Milan, Fonseca all’ATTACCO: clamorosa SCELTA di formazione per il derby. L’allenatore punta su una squadra offensiva

Sarà un Milan decisamente offensivo e votato all’attacco quello che affronterà l’Inter nel derby valido per la 5° giornata di Serie A.

Fonseca, infatti, ha scelto di schierare nella formazione titolare Abraham, Leao, Morata e Pulisic. Tutti in contemporaneza, fin dall’inizio del match. Una sorta di tutto per tutto per dare un segnale all’Inter in una partita per lui decisiva.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER MILAN