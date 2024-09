Formazioni ufficiali INTER MILAN: le SCELTE di Fonseca e Inzaghi. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

L’attesa per il derby di Milano sta finalmente per giungere al termine. Tra circa un’ora, infatti, allo stadio San Siro Inter e Milan si daranno battaglia alla ricerca della vittoria che varrebbe tre punti in classifica e la supremazia cittadina. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Fonseca.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca