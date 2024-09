Inter Milan, INZAGHI in EMERGENZA! Non solo Dimarco, si ferma anche QUESTO GIOCATORE. Le ultimissime sui rossoneri

Primo clamoroso colpo di scena in casa Inter. Domani sera il club allenato da Simone Inzaghi scenderà in campo contro il Manchester City di Pep Guardiola per fare il proprio esordio stagionale. Bene, salvo clamorosi colpi di scena sul rettangolo verde di gioco non si sarà Marko Arnautović.

A riportare la notizia è Daniele Mari sul proprio profilo X. Come spiegato dal giornalista infatti, l’ex Bologna sarebbe stato colto da una febbre alta. La speranza ora, è quindi quella che possa riprendersi in tempo per la gara successiva dei meneghini: il derby col Milan. Si attendono ulteriori novità.