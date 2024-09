Inter Milan, il dato sui precedenti PREOCCUPA i rossoneri: LE ULTIMISSIME sul match che si disputerà tra quattro giorni

Manca sempre meno all’inizio di Inter-Milan, il derby della città di Milano. Il Milan, a quest’appuntamento, non ci arriva sicuramente nel miglior stato di forma. L’inizio di stagione dei rossoneri, infatti, ha deluso tutti: nelle prime cinque partite è arrivata solamente una vittoria.

Come se non bastasse, i precedenti recenti contro i nerazzurri, non sono dei migliori. Gli ultimi sei derby sono stati vinti tutti dall’Inter allenata da Simone Inzaghi.