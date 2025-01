Inter Milan, chi ha il centrocampo più forte? Calhanoglu contro Reijnders e Barella contro Fofana: il derby si vince in mezzo al campo. I dettagli

Calhanoglu contro Reijnders e Barella contro Fofana: la finale della Supercoppa Italiana tra Inter e Milan si vincerà anche in mezzo al campo.

Per il turco, come scrive la Gazzetta dello Sport, il derby non è mai banale, visto il suo passato in rossonero anche se ora è diventato uno dei giocatori più osannati dal popolo nerazzurro insieme a Lautaro. Conceicao e i tifosi rossoneri puntano forte sull’olandese, miglior giocatore del Milan in stagione che finora ha già segnato 9 gol. Barella in questa annata si sta ritrovando anche come marcatore e ha timbrato 3 gol, tutti di pregevole fattura. Per Inzaghi è lui l’uomo in grado di trascinare l’Inter. L’esplosione di Reijnders, invece, è legata anche al lavoro di Fofana, pedina già fondamentale per il gioco di Fonseca. L’ex Monaco concepisce il ruolo in maniera diversa da Calhanoglu (più muscoli e meno raziocinio), ma l’efficacia è quasi la stessa.