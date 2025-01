Inter, Inzaghi pensa già al derby con il Milan? La formazione di Lecce dà indicazioni chiare

Condividi via email

Inter, Inzaghi pensa già al derby del 2 febbraio contro il Milan? Queste le scelte del tecnico piacentino per la gara di Lecce:

Alle 18:00 l’Inter scenderà in campo in quel di Lecce. Mister Simone Inzaghi ha dato un turno di riposo a qualche titolarissimo, partono dalla panchina infatti Dimarco e Barella. Al contrario, c’è in campo Dumfries sul quale pesa una diffida e quindi un rischio squalifica nel derby con il Milan.

LA FORMAZIONE UFFICIALE – INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro.