Inter Arsenal 1-0: decide Calhanoglu. Atalanta corsara in casa dello Stoccarda

Inter Arsenal 1-0: decide un rigore di Calhanoglu a fine primo tempo. L’Atalanta vince 0-2 in casa dello Stoccarda

Hakan Calhanoglu, ex Milan, trasforma il diciannovesimo rigore su diciannove tirati da quando è nerazzurro, poi l’Inter gioca una ripresa da Fort Alamo ed esce vittoriosa. Ecco come i nerazzurri di Simone Inzaghi, per una volta molto pratici più che belli da vedere, superano l’Arsenal nella quarta giornata di Champions League.

L’Atalanta si regala una notte (l’ennesima) magica in Europa. La squadra di Gian Piero Gasperini supera a domicilio lo Stoccarda grazie ai gol realizzati da Lookman e Zaniolo.