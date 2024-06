Infortunio Zirkzee, PESSIMA notizia per l’obiettivo del Milan! Ultime

Infortunio Zirkzee, l’attaccante del Bologna e obiettivo del Milan rischia di saltare la gara di domani tra Olanda e Austria

Pessime notizie per Joshua Zirkzee, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan in vista della prossima stagione. L’attaccante, convocato in extremis dall’Olanda per gli Europei tuttora in corso di svolgimento in Germania, non si è allenato nella giornata di oggi come riferito da Agenzia Ansa.

Il classe 2001 così rischia di saltare la gara di domani contro l’Austria. Le prossime ore saranno dunque decisive per lui non solo per quanto riguarda il suo futuro professionale.