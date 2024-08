Infortunio Vlasic: l’attaccante SVELA le condizioni in vista del match contro il Milan

Vlasic, attaccante del Torino, è tornato a parlare dopo l’infortunio. Ecco le sue condizioni in vista del Milan

LE PAROLE – «Adesso sto molto meglio e mi sento bene, ma ho vissuto un lungo periodo convivendo con il dolore e ho giocato nonostante avessi molto male: voglio tornare presto. Sicuramente non ci sarò domenica (contro il Cosenza in coppa Italia, ndr), poi vediamo, ma già ora non ho più dolore: il mio primo obiettivo è tornare al più presto al 100%»