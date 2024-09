Infortunio Thiaw, OGGI la giornata DECISIVA! Fonseca ha una speranza, cosa FILTRA sul tedesco

Infortunio Thiaw, oggi la giornata decisiva: Fonseca spera di averlo almeno per la panchina contro il Venezia. Cosa filtra

Come riportato da Tuttosport, oggi sarà una giornata praticamente decisiva in casa Milan per capire le condizioni di Malick Thiaw in vista della sfida di sabato sera contro il Venezia a San Siro.

Il centrale tedesco anche ieri si è allenato a parte e spera di poter tornare in gruppo nella giornata di oggi. Paulo Fonseca infatti vorrebbe averlo a disposizione almeno per la panchina: in ogni caso non verrà forzata la mano per evitare inutili rischi.