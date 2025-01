Infortunio Thiaw, Conceicao trema! Il tedesco può saltare quel big match

Infortunio Thiaw, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, incrocia le dita: il tedesco può saltare anche il derby del 2 febbraio

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan c’è grande apprensione intorno alle condizioni di Thiaw.

Il tedesco sarà costretto a saltare non solo il prossimo impegno del Milan in casa della Juventus in programma sabato alle 18, ma anche le successive partite. Thiaw è a forte rischio anche per il derby di Milano che si giocherà il prossimo 2 febbraio alle 18. Al suo posto troverà spazio Matteo Gabbia che è pronto a riprendersi una maglia da titolare accanto a Fikayo Tomori al centro della difesa milanista.