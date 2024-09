Infortunio Thiaw, SVOLTA per il rientro del centrale! La novità da MILANELLO fa FELICE Fonseca

Infortunio Thiaw, svolta nel rientro del difensore centrale: il tedesco oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Derby nel mirino

Importante aggiornamento riportato da Sky sulle condizioni di Malick Thiaw, difensore del Milan fermo da prima della trasferta di Roma contro la Lazio.

Il tedesco infatti, secondo la nota emittente, ha lavorato oggi parzialmente in gruppo e si candida per una convocazione in vista della stracittadina di domenica a sera. Decisiva sarà la rifinitura di domani a Milanello: Fonseca incrocia le dita e spera di averlo a disposizione.