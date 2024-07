Infortunio Sportiello: spuntano i DETTAGLI sul problema alla mano, cosa sta VALUTANDO il Milan

Oltre quello di Florenzi il Milan deve fare i conti anche con l’infortunio di Sportiello. Spuntano i dettagli del problema alla mano

Spuntano i dettagli dell’infortunio di Sportiello. Il sito della Gazzetta dello Sport riporta che il secondo portiere del Milan in hotel a New York si è procurato un serio taglio alla mano sinistra che lo costringerà a fermarsi per oltre due mesi.

Sono in corso accertamenti per definire la prognosi e stabilire se sia necessario o meno un intervento chirurgico. Per rimediare all’assenza prolungata dell’ex Atalanta il Milan si sta guardando intorno per cercare un sostituto: il primo nome valido è quello di Simone Scuffet,