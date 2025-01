Infortunio Pulisic, le ultime verso Juventus Milan: cosa filtra da Milanello

Condividi via email

Infortunio Pulisic, le ultime da Milanello sulle condizioni del calciatore in vista del big match in programma sabato

Nella giornata di ieri Pulisic, Morata e Thiaw sono stati sottoposti ad esami strumentali, che per lo statunitense hanno evidenziato un semplice affaticamento muscolare, ma nessuna lesione.

Nella giornata di oggi l’ex Chelsea e Borussia Dortmund, avrebbe svolto una seduta di allenamento differenziato. Domani si capirà se riuscirà a recuperare per la gara Juventus–Milan in programma sabato, al suo posto eventualmente potrebbe giocare Jimenez.

Morata resterà fuori per squalifica ma dovrebbe esserci in Champions League. Thiaw difficilmente rientrerà a breve, è a rischio anche per il derby.