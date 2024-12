Infortunio Pulisic, Fonseca incrocia le dita: speranza a Milanello, ecco cosa filtra

Infortunio Pulisic, la speranza è che l’esterno americano possa saltare solo la sfida contro la Stella Rossa: prossime ore decisive

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan, oltre che all’amarezza per la sconfitta contro l’Atalanta, c’è preoccupazione anche per il problema al polpaccio occorso a Pulisic.

Problema che nelle prossime ore dovrà essere sottoposto ad accertamenti più mirati, dopo che

ieri sera si parlava di semplice indurimento. Il muscolo è delicato e verrà trattato con tutta la

prudenza di cui ha bisogno: se il guaio si confermasse di poco conto, Pulisic potrebbe saltare

la prossima partita di Champions con la Stella Rossa per poi essere a disposizione già dal ritorno del campionato a San Siro col Genoa.