Infortunio Pulisic, arriva il verdetto: ecco il problema che ha accusato in Atalanta Milan. Le condizioni dell’americano uscito al 37′

E’ arrivato il verdetto sull’infortunio accusato da Pulisic in Atalanta Milan. L’attaccante americano, uscito al 37′ del primo tempo, ha sentito un indurimento muscolare al polpaccio che non gli ha permesso di rimanere in campo per il resto del big match. Al suo posto Fonseca ha fatto entrare Loftus-Cheek.

Nelle prossime ore esserci novità in vista della partita di mercoledì in Champions League contro la Stella Rossa.