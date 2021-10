Infortunio Pellegri: indisponibile contro il Bologna. Le sue condizioni

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha rivelato le condizioni di Pietro Pellegri e del suo infortunio. La situazione

Nuovo infortunio per Pietro Pellegri in allenamento; l’attaccante rossonero ha avuto un’infiammazione e non sarà disponibile per il match contro il Bologna. A riferirlo è stato lo stesso Stefano Pioli in conferenza stampa. Le sue parole.

ATTACCANTI – «Non possiamo partire con Ibrahimovic e Giroud insieme in campo. Quando saranno nella migliore condizione possibile potrebbe anche succedere. Pellegri? Ha avuto un’infiammazione e non sarà disponibile contro il Bologna».

