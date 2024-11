Infortunio Morata, sospiro di sollievo per lo spagnolo! Accordo col Milan, cosa filtra sul rientro

Infortunio Morata, dalla grande paura al sospiro di sollievo: l’attaccante salta il Cagliari ma ci sarà regolarmente con la Juve

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si è tirato un grande sospiro di sollievo sul fronte Alvaro Morata dopo lo scontro ieri in allenamento tra l’attaccante e il difensore Pavlovic che ha causato un forte trauma cranico allo spagnolo.

I tempestivi controlli in ospedale hanno dato esito negativo: Morata, tenuto ancora in osservazione a livello precauzionale, salterà la trasferta di domani col Cagliari ma sarà regolarmente presente il 23 novembre contro la Juve a San Siro. Da capire se Morata potrà rispondere alla convocazione della Spagna per le due gare di Nations League contro Danimarca e Svizzera. Al momento l’ipotesi appare complicata.