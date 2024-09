Infortunio Morata, lo spagnolo RASSICURA Fonseca! Le parole in conferenza STAMPA non lasciano dubbi

Infortunio Morata, l’attaccante spagnolo in conferenza stampa ha rassicurato Fonseca sulle proprie condizioni fisiche

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara tra Milan e Liverpool, Alvaro Morata ha parlato così delle proprie condizioni fisiche:

CONDIZIONI FISICA – «Fisicamente sto bene, non sarei disponibile se non fosse così. Ho lavorato molto bene in poco tempo per essere al top, la società mi ha dato una grossa mano e la ringrazio perchè mi ha lasciato andare in Spagna per la mia situazione personale, non è scontato. Voglio dare ancora di più».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA