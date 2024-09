Infortunio Morata, FONSECA lancia l’ALLARME in conferenza: le sue PAROLE preoccupano i tifosi. Le ultimissime notizie

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha lanciato l’allarme. Alvaro Morata, nuovo acquisto del Milan, è in dubbio per la partita di domani sera contro il Lecce. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese.

LE PAROLE SU MORATA – «Noi dobbiamo avere continuità, per avercela dobbiamo far giocare la stessa squadra. Abbiamo Morata in dubbio per una borsite dopo una contusione ma è il momento di dare continuità. Abbiamo questo dubbio e vediamo domani».