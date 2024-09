Infortunio Morata, ecco COME STA realmente il bomber spagnolo: le CONDIZIONI

In vista della gara contro il Venezia, il Milan spera di recuperare il suo attaccante principale Alvaro Morata

Il Milan è tornato a Milanello con la mente rivolta alla sfida di sabato sera contro il Venezia. Nonostante gli allenamenti di lunedì e martedì abbiano visto Alvaro Morata impegnato in lavoro differenziato, la speranza è che possa tornare gradualmente in gruppo e a disposizione di mister Fonseca. La seduta di allenamento di questa mattina sarà cruciale per valutare le sue condizioni.

Il recupero di Morata è particolarmente atteso. Se dovesse farcela per la partita contro il Venezia, lo spagnolo partirebbe dalla panchina, lasciando il posto da titolare a Tammy Abraham. Tuttavia, l’obiettivo è quello di farlo entrare nel finale di gara per metterlo in condizione di giocare a pieno regime nelle due sfide successive: l’esordio in Champions League contro il Liverpool e il derby contro l’Inter.