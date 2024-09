MN24 – Infortunio Maignan, il francese si è oggi ALLENATO IN GRUPPO: cosa filtra per il derby. Le ultimissime

Ottima notizia per il Milan in vista della sfida contro l’Inter. Come appreso dalla nostra redazione Mike Maignan si è oggi allenato in gruppo con il resto del gruppo squadra.

Il portiere francese, dunque, sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca domenica sera per la stracittadina milanese. Nella sfida di Champions League contro il Liverpool il portiere è stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo a causa di una contusione alla coscia destra.