Infortunio Loftus-Cheek, Milan prudente! Nessun rischio, può rientrare con… Ultimissime

Infortunio Loftus-Cheek, il Milan non vuole correre rischi per quanto riguarda il rientro dell’inglese: febbraio nel mirino

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non vuole correre rischi per quanto riguarda il recupero di Loftus-Cheek:

PAROLE – «Come aveva spiegato da Sergio Conceiçao nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida col Cagliari, Loftus-Cheek ha riportato un problema che lo costringerà a saltare il ventesimo turno di campionato. Secondo quanto spiegato dal tecnico lusitano, il centrocampista rossonero è alle prese con una ricaduta dopo essere stato fermato nelle scorse settimane da una lesione del bicipite femorale destro. Le ultime raccontano di un rientro previsto per il mese di febbraio».