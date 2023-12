Infortunio Leao: Rafa pronto ad alzare i giri del motore. Le ultime sul suo recupero

Infortunio Leao: Rafa pronto ad alzare i giri del motore. Le ultime sul recupero dell’attaccante portoghese

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il recupero di Rafael Leao, ancora ai box dopo l’infortunio rimediato a Lecce lo scorso 11 novembre.

Come riportato da Tuttosport il 10 del Milan è quasi pronto e nel corso della prossima settimana, senza impegni infrasettimanali, potrà alzare i giri del motore fino al rientro in gruppo per essere a disposizione con l’Atalanta.