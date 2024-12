Infortunio Koopmeiners, l’olandese recupera per Juve Milan di Supercoppa? Cosa filtra sul centrocampista che si è fermato col Monza

Koopmeiners ha rimediato un infortunio durante Monza Juve, uscendo dal campo già all’intervallo.

Una brutta tegola in casa bianconera in vista delle prossime partite, tra cui quella contro il Milan del 3 gennaio in Supercoppa Italiana. Il centrocampista olandese, come scrive la Gazzetta dello Sport, spera di essersi fermato in tempo, ma saranno solo gli accertamenti a cui si sottoporrà nelle prossime ore a confermarlo o meno.