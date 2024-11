Infortunio Jovic, confermati i tempi di recupero! Parte il conto alla rovescia, ecco quando tornerà in campo

Infortunio Jovic, sono stati confermati i tempi di recupero dell’attaccante serbo dopo l’operazione effettuata ieri. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, sono confermati in casa Milan i tempi di recupero di Luka Jovic dopo l’operazione di ieri pomeriggio a Belgrado.

Ieri Luka Jovic, che non è in lista Champions League ed è in uscita dal Milan, era a Belgrado ed è stato sottoposto a intervento chirurgico di rinforzo del canale inguinale sinistro. L’operazione, effettuata dal dott. Zarko Vuckovic per risolvere il problema di pubalgia, è perfettamente riuscita. Ci vorrà un mese per guarire a livello clinico dall’operazione e tornare ad allenarsi