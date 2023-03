Infortunio Ibrahimovic: quanto è stato fermo negli ultimi anni, il dato

Zlatan Ibrahimovic dopo il ritorno in campo post operazione che lo ha tenuto fermo quasi tutta la stagione si è rifermato per infortunio

Zlatan Ibrahimovic dopo il ritorno in campo post operazione che lo ha tenuto fermo quasi tutta la stagione si è rifermato per infortunio.

Come riportato da Sky Sport per lo svedese si tratta dell’unidcesimo infortunio da quando ha fatto ritorno al Milan, per un totale di 641 giorni fermo ai box. Un dato significativo su cui riflettere.