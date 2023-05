Inter, le ultime sull’infortunio di Gosens dopo gli esami

Robin Gosens è stato sottoposto agli esami di rito dopo l’infortunio alla spalla subito contro la Lazio: ecco l’esito

Dopo l’infortunio alla spalla patito in Inter-Lazio al momento del gol del momentaneo 2-1, Robin Gosens è stato sottoposto oggi agli esami di rito.

Niente operazione per l’esterno ma braccio immobilizzato per una settimana: la speranza dello staff sanitario è rimettere l’ex Atalanta a disposizioni di Inzaghi per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Milan.