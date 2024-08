Infortunio Florenzi: i tempi di RECUPERO e cosa CAMBIA sul mercato per il Milan

Il Milan deve fare i conti con l’infortunio grave di Florenzi. I tempi di recupero e cosa cambia per il club sul mercato

La stagione 2024/2025 rischia di essere seriamente compromessa per il difensore del Milan Alessandro Florenzi, vittima di un grave infortunio al ginocchio destro.

Come riportato da Calciomercato.com si tratta del terzo grave problema al ginocchio in carriera, dopo quelli accusati con la maglia della Roma nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018. In attesa di conoscere i tempi precisi della riabilitazione e del programma che il calciatore dovrà seguire da qui ai prossimi mesi, è verosimile ipotizzare che il ritorno all’attività agonistica non avverrà prima della primavera del 2025. A pochi mesi peraltro dalla naturale scadenza del suo contratto col Milan. Il grave infortunio di Florenzi ha costretto la società rossonera ad accelerare nei giorni scorsi la trattativa col Tottenham per Emerson Royal, che potrebbe arrivare alla sua definizione nei prossimi giorni.