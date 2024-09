Infortunio Camarda, svelata la CAUSA della sua mancata convocazione: cosa è SUCCESSO. Le ultimissime sui rossoneri

Francesco Camarda, un po’ a sorpresa, non prenderà parte al match tra Milan Futuro e Ascoli. L’uomo più rappresentativo del nuovo progetto rossonero, a causa di un problema fisico, non scenderà in campo assieme ai suoi compagni.

Come riportato da Sky Sport, l’attaccante classe 2008 non si è ripreso completamente da un problema muscolare. Bonera e il suo staff, dunque, hanno preferito essere prudenti. Nelle prossime ore potrebbero registrarsi accertamenti più approfonditi.