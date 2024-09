Infortunio Calabria: il capitano TORNA in campo in Milan Lecce? Cosa FILTRA sulle condizioni del difensore che ha saltato il derby

La Gazzetta dello Sport ha svelato degli aggiornamenti sulle condizioni di Calabria dopo l’infortunio che non ha permesso al capitano del Milan di essere a disposizione di Fonseca per il derby contro l’Inter.

In base a quanto riferito dalla rosea con ogni probabilità il difensore non tornerà in campo per la partita che i rossoneri giocheranno venerdì sera a San Siro contro il Lecce.