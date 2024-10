Infortunio Bennacer: quando può tornare e che ruolo avrà nel Milan

Infortunio Bennacer: i tempi di recupero del centrocampista fermo ai box e il ruolo che avrà al Milan quando sarà di nuovo a disposizione

L’infortunio di Bennacer è stato un duro colpo per il Milan anche se il centrocampista era stato vicino anche all’addio durante il mercato estivo.

Il recupero dal grave problema al polpaccio, come scrive la Gazzetta dello Sport, è previsto per gennaio 2025. Il Milan aspetta Bennacer perché vorrebbe fargli riprendere in mano le redini del gioco di Fonseca. Se però i tempi dovessero allungarsi, allora si valuterà la pista Frendrup sul mercato.