Infortunio Bennacer, l’ALGERINO rompe il silenzio: messaggio DA BRIVIDI post operazione – FOTO. Le ultimissime

Ismael Bennacer si è recentemente operato in Finlandia per risolvere il problema al polpaccio. Come comunicato dal Milan il centrocampista dovrà stare fermo per quattro mesi. Di seguito il messaggio da brividi rilasciato sui social.

Ciao a tutti,



La mia operazione al polpaccio di questa mattina è andata bene.



Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno che mi motivano a tornare il più presto possibile. Darò tutto per tornare più forte.



Ci vediamo presto sul campo ❤️🖤 pic.twitter.com/KjgtDrAgSG — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) September 16, 2024

