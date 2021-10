Infortuni Milan: Pioli recupera Ibrahimovic e altri due verso il Verona. Ultime

Si sono allenati con il gruppo e possono tornare a disposizione contro il Verona: Ibrahimovic e altri due compagni verso il recupero

Buone notizie per Stefano Pioli verso il ritorno in campo contro l’Hellas Verona: il tecnico dei rossoneri, nella giornata di ieri, ha potuto contare su tre rientri che si sono allenati con il gruppo.

Si tratta di Ibrahimovic, Calabria e Krunic, che, secondo quanto riferito da Il Giornale, si sentirebbero meglio e potrebbero essere arruolabili già contro il Verona. Ibrahimovic dovrebbe, in ogni caso, partire dalla panchina per non rischiare eventuali ricadute.